«Камару, мои поздравления. Африканская сила». Хабиб поздравил Усмана с победой над Ковингтоном

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Камару Усмана с пятой защитой пояса чемпиона в полусреднем весе.

В главном поединке UFC 268 он победил Колби Ковингтона по очкам единогласным решением судей.

«Камару, мои поздравления. Африканская сила», — написал Нурмагомедов в Instagram.

На счету 34-летнего Усмана 20 побед и 1 поражение в ММА. У 33-летнего Ковингтона 16 побед и 3 поражения.