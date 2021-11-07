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«Камару, мои поздравления. Африканская сила». Хабиб поздравил Усмана с победой над Ковингтоном

14:38
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Камару Усмана с пятой защитой пояса чемпиона в полусреднем весе. Фото Instagram
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Камару Усмана с пятой защитой пояса чемпиона в полусреднем весе. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Камару Усмана с пятой защитой пояса чемпиона в полусреднем весе.

В главном поединке UFC 268 он победил Колби Ковингтона по очкам единогласным решением судей.

«Камару, мои поздравления. Африканская сила», — написал Нурмагомедов в Instagram.

На счету 34-летнего Усмана 20 побед и 1 поражение в ММА. У 33-летнего Ковингтона 16 побед и 3 поражения.

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Роман Шишов все материалы автора
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