Гэтжи считает Хабиба главной звездой ММА в мире

Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов — главная звезда этого вида спорта. Ранее он заявил о желании провести бой с ним. Также американец отметил, что не против сразиться и с Конором Макгрегором.

— Я хочу быть лучшим в мире, — цитирует американца цитирует американца MMAJunkie. — Хабиб — главная суперзвезда в мире, он круче Конора. Это факт. Его страна самая большая в мире. О чем еще говорить? Бой с Конором? Да, мне это очень интересно. Если он вернется, то будет третьим номером в рейтинге, я — четвертым. Я должен закрепить свои позиции в борьбе за чемпионский титул. Есть, возможно, четыре сценария, как я могу сделать это. Бой с Конором — самый крутой из них.

Свой последний поединок Гэтжи провел на турнире UFC Fight Night 158, где победил соотечественника Дональда Серроне. Нурмагомедов, в свою очередь, ранее победил Дастина Порье. Конор Макгрегор после поражения от Хабиба боев не проводил и заявлял о завершении карьеры.