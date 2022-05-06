Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о не лучшем самочувствии во время пребывания в Абу-Даби на UFC 254, когда он дрался с Хабибом Нурмагомедовым.

«Если ты человек, который построен на привычном режиме — тебе п****ц в Абу-Даби, — сказал Гэтжи в интервью Full Send Podcast. — Другой часовой пояс, другой воздух, другая еда, вода, другая культура. Я вообще не спал. Был вне зоны комфорта. Там нет молока, они едят в основном баранину и козлятину, а я не особо ем такое. Говядина там есть, но... [не такая]. У них нет овсянки. В утро боя с Хабибом у меня был пульс 68. В день боя с Тони и Чэндлером — 33-36.

Когда я проснулся утром в Абу-Даби и увидел такой пульс — понял, что-то не то. Недосып сказался. У меня есть свой режим, свои привычки. Мы строим мою уверенность в себе через питание, через то, через это — а там ничего из этого не было".

Гэтжи проиграл Нурмагомедову треугольником во втором раунде титульного поединка на UFC 254.