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Гэтжи — о бое с Чендлером: «Кто-то окажется в нокауте, если, конечно, Майкл не превратится в сучку»

12:11
Джастин Гэтжи. Фото Getty Images
Джастин Гэтжи. Фото Getty Images
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего боя с соотечественником Майклом Чендлером.

«Чувак выходит драться, — сказал Гэтжи в интервью The Schmo. — Он любит драться так же сильно, как и я. Стили делают бои, и это стилистически идеальный бой для фанатов. Кто-то будет нокаутирован, если, конечно, он [Чендлер] не превратится в сучку и не будет пытаться превратить наш бой в борцовскую схватку. Он говорит о робких душах и бойцах, делающих шаг назад. Такая душа окажется у него, когда он начнет бросаться в ноги, потому что ему не понравится моя сила. Вот что я думаю».

Гэтжи и Чендлер сразятся в главном карде турнира UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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