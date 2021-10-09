Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего боя с соотечественником Майклом Чендлером.

«Чувак выходит драться, — сказал Гэтжи в интервью The Schmo. — Он любит драться так же сильно, как и я. Стили делают бои, и это стилистически идеальный бой для фанатов. Кто-то будет нокаутирован, если, конечно, он [Чендлер] не превратится в сучку и не будет пытаться превратить наш бой в борцовскую схватку. Он говорит о робких душах и бойцах, делающих шаг назад. Такая душа окажется у него, когда он начнет бросаться в ноги, потому что ему не понравится моя сила. Вот что я думаю».

Гэтжи и Чендлер сразятся в главном карде турнира UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.