Американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Петром Яном

Боец легчайшего дивизиона UFC американец Роб Фонт отказался от титульного боя с россиянином Петром Яном. Об этом Фонт рассказал в интервью MiddleEasy.

«Нам позвонили из UFC, но я только что переболел коронавирусом, и был не в состоянии начать тренировки, — сказал Фонт. — Я сильно расстроился из-за того, что не смог принять бой, но что ни делается, то к лучшему».

«Как я понял, они предложили бой только мне и [Кори] Сандхагену. Мне сказали: «Мы хотим узнать, готов ли ты подраться, но мы также сделали предложение Сандхагену». Очень жаль, что нам пришлось отказаться, но предложение было действительно крутое», — добавил Фонт.

Ян должен был провести титульный поединок с Алджамейном Стерлингом 30 октября в Абу-Даби на UFC 267. Однако соперник сибиряка снялся с боя из-за травмы.

На замену вышел занимающий третью строчку бойцов легчайшего дивизиона американец Кори Сандхаген. Теперь на кону пояс временного чемпиона UFC.