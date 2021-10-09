Американский боец UFC Фонт отказался от титульного боя с Петром Яном
Боец легчайшего дивизиона UFC американец Роб Фонт отказался от титульного боя с россиянином Петром Яном. Об этом Фонт рассказал в интервью MiddleEasy.
«Нам позвонили из UFC, но я только что переболел коронавирусом, и был не в состоянии начать тренировки, — сказал Фонт. — Я сильно расстроился из-за того, что не смог принять бой, но что ни делается, то к лучшему».
«Как я понял, они предложили бой только мне и [Кори] Сандхагену. Мне сказали: «Мы хотим узнать, готов ли ты подраться, но мы также сделали предложение Сандхагену». Очень жаль, что нам пришлось отказаться, но предложение было действительно крутое», — добавил Фонт.
Ян должен был провести титульный поединок с Алджамейном Стерлингом 30 октября в Абу-Даби на UFC 267. Однако соперник сибиряка снялся с боя из-за травмы.
На замену вышел занимающий третью строчку бойцов легчайшего дивизиона американец Кори Сандхаген. Теперь на кону пояс временного чемпиона UFC.
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