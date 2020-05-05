Гэтжи нужно 10 недель, чтобы выйти против Хабиба

Джастин Гэтжи заявил, что отказался бы от боя с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, если бы ему предоставили мало времени на подготовку. Американец на турнире UFC 249 9 мая встретится с соотечественником Тони Фергюсоном. Первоначально именно россиянин должен был защищать титул против Фергюсона, но не смог покинуть страну из-за закрытия границ.

— Не думаю, что принял бы бой против Хабиба на коротком уведомлении, — приводит слова Гэтжи MMA Junkie. Чтобы быть готовым к борьбе с ним, мне нужно хотя бы 10 недель. Борьба — это борьба.

У меня гораздо больше шансов попасть по подбородку Фергюсона, чем у Хабиба. В первых двух или трех раундах. Это не идеальные обстоятельства для боя с Тони. Но я не позволил себе отказаться. Это будет большой бой.

31-летний Гэтжи провел в ММА 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.