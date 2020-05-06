Гэтжи не боится, что Фергюсон сломает ему нос на UFC 249

Американский боец ММА Джастин Гэтжи перед боем с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 пошутил, что готов к сломанному носу.

— Моя жизнь не существует после 9 мая. Когда впереди бой, я могу контролировать только две вещи: подготовку и усилия, — приводит MMA Fighting слова Фергюсона. - С нетерпением жду сломанного носа, но нет причин беспокоться, потому что UFC заплатит за это.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).