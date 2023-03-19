Джастин Гэтжи: «Рафаэль, ты — воин. Для меня было честью разделить с тобой октагон»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) и шестой номер рейтинга Рафаэль Физиев (12-2) обменялись теплыми словами после поединка на UFC 286.

«Я — фанат. Ты воин, мой друг. Для меня было честью разделить с тобой клетку», — написал Гэтжи в Twitter, на что Физиев ответил: «Для меня это было честью, мой друг».

Гэтжи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.