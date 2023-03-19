Леон Эдвардс: «Ковингтон подерется за титул? Какой в этом смысл? У него полтора года не было боев»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) не понимает, почему Колби Ковингтон (17-3) должен получить титульный бой, учитывая, что он не дрался с топ-5 бойцами дивизиона.

«Я не знаю, какой в этом смысл. Теперь я король. Я сделал себе имя, поэтому мне кажется, что я должен решать, кто будет следующим. Я просто не понимаю, какой в этом смысл. Он не дрался полтора года. Сидел без травм. Я не понимаю, как он может претендовать на титул чемпиона мира, когда в дивизионе есть другие парни, которые были активны», — сказал Эдвардс на пресс-конференции UFC.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.