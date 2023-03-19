Камару Усман сделал заявление после поражения на UFC 286: «Поздравляю, Леон! Отличная работа»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) поблагодарил поддерживающих его людей и поздравил чемпиона Леона Эдвардса (21-3) с первой защитой титула.

«Отдельное спасибо моему руководству, семье, друзьям и поклонникам. Я ценю каждого из вас. Это была не моя ночь, но, как всегда, мы возвращаемся к работе. Поздравляю, Леон! Отличная работа», — написал Усман в Twitter.

Эдвардс победил Усмана в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.