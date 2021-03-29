Экс-временный чемпион UFC Джастин Гэтжи может стать запасным на поединок между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

Бой запланирован на 10 июля на UFC 264. Также Гэтжи может выступить в соглавном поединке вечера.

«Думаю, мы могли бы поставить бой Гэтжи со-главным на этом ивенте, или он мог бы быть запасным», — цитирует главу UFC Дану Уайта BJPenn.com.

Гэтжи свой последний бой провел осенью 2020 года, проиграв удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову.