Гэтжи может стать запасным в поединке Порье — Макгрегор
12:48
Экс-временный чемпион UFC Джастин Гэтжи может стать запасным на поединок между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
Бой запланирован на 10 июля на UFC 264. Также Гэтжи может выступить в соглавном поединке вечера.
«Думаю, мы могли бы поставить бой Гэтжи со-главным на этом ивенте, или он мог бы быть запасным», — цитирует главу UFC Дану Уайта BJPenn.com.
Гэтжи свой последний бой провел осенью 2020 года, проиграв удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову.
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