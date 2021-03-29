Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о своем восстановлении от болезни, из-за которой он мог завершить карьеру.

«Медицинское обслуживание в Лас-Вегасе было хорошим, но именно они заставили меня тренироваться. Сначала все было хорошо, потому мне сказали, что я могу делать кардиотренировки. После чего мне снова стало плохо. Я пошел в ванную и начал кашлять кровью.

После этого я немного растерялся и даже испугался. В голову приходили разные мысли, я думал, что это может быть рак. К тому же в Лас-Вегасе я был совершенно один, и все это преодолеть мне нужно было одному", — приводит слова Чимаева RT.

Ранее бой Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз. После этого шведский спортсмен допустил, что завершит карьеру.

26-летний Чимаев одержал 9 побед в 9 поединках.