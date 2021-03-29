Джон Джонс: «На следующей неделе я должен увидеть предложение UFC о бое»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что ждет предложение от промоушна о поединке. Джонс должен был бросить вызов победителю боя Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. После победы последнего во втором раунде на UFC 260 Джонс заявил, что выйдет на бой, если UFC выполнит его финансовые запросы.

«Постараюсь оставаться честным. У UFC еще есть время, чтобы поступить правильно. На следующей неделе я должен увидеть предложение о бое. Держу пальцы скрещенными, это момент всей жизни для всех участников», — написал Джонс в Twitter.

Джонс провел в MMA 27 боев, в которых одержал 26 побед (10 нокаутом) и 1 раз уступил.