Джон Джонс: «На следующей неделе я должен увидеть предложение UFC о бое»
01:12
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что ждет предложение от промоушна о поединке. Джонс должен был бросить вызов победителю боя Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. После победы последнего во втором раунде на UFC 260 Джонс заявил, что выйдет на бой, если UFC выполнит его финансовые запросы.
«Постараюсь оставаться честным. У UFC еще есть время, чтобы поступить правильно. На следующей неделе я должен увидеть предложение о бое. Держу пальцы скрещенными, это момент всей жизни для всех участников», — написал Джонс в Twitter.
Джонс провел в MMA 27 боев, в которых одержал 26 побед (10 нокаутом) и 1 раз уступил.
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