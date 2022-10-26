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Генри Сехудо: «Убогий Алджо, подпиши контракт на бой со мной»

Генри Сехудо высмеял три последние победы чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга
Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) высмеял три последние победы чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3), призвав его подписать контракт на бой с ним.

«Привет, убогий Алджо. Твои последние три боя: победил Яна при помощи «Оскара», потом победил подарочным решением, а затем одолел бойца-инвалида. Подпиши контракт», — написал Сехудо в Twitter.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
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