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Генри Сехудо: «Хабиб по виду весит 95 кг. Он никогда не сгонит в легкий»

Сехудо считает, что Хабиб больше не сможет сделать 70 кг для выступления в легком весе
Никита Горшенин
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Хабиб Нурмагомедов больше не сможет сделать 70 кг для выступления в легком весе.

«Я не думаю, что Хабиб когда-либо сделает 155 фунтов, — сказал Сехудо на YouTube-подкасте The Triple C & Schmo Show. — По виду он вестит около 210 фунтов (95 кг). Он где-то на 60 фунтов выше своей весовой. Никому не согнать такой вес. Думаю, может быть в 170 фунтов только.

Но глядя на Хабиба… Он сейчас в такой гармонии с собой. Честно, если бы я был на его месте, я бы вел себя также. Я на полтора года старше Хабиба, но его главное отличие от меня — у него есть деньги. Мы, бойцы, должны сражаться за нашу свободу [финансовую], у него уже это есть, моя цель тоже достигнуть этого. Поэтому я возвращаюсь».

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы удушающим приемом над Джастином Гэтжи в главном бою UFC 254.

Генри Сехудо
Хабиб Нурмагомедов
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