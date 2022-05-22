Генри Сехудо: «Хабиб по виду весит 95 кг. Он никогда не сгонит в легкий»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Хабиб Нурмагомедов больше не сможет сделать 70 кг для выступления в легком весе.

«Я не думаю, что Хабиб когда-либо сделает 155 фунтов, — сказал Сехудо на YouTube-подкасте The Triple C & Schmo Show. — По виду он вестит около 210 фунтов (95 кг). Он где-то на 60 фунтов выше своей весовой. Никому не согнать такой вес. Думаю, может быть в 170 фунтов только.

Но глядя на Хабиба… Он сейчас в такой гармонии с собой. Честно, если бы я был на его месте, я бы вел себя также. Я на полтора года старше Хабиба, но его главное отличие от меня — у него есть деньги. Мы, бойцы, должны сражаться за нашу свободу [финансовую], у него уже это есть, моя цель тоже достигнуть этого. Поэтому я возвращаюсь».