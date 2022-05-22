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Сегодня, 00:25

Вартанян победил Илунгу на турнире ACA 139 в Москве

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Российский боец Эдуард Вартанян победил южноафриканца Алейна Илунгу на турнире ACA 139 в Москве. Поединок завершился в третьем раунде болевым приемом.

30-летний Вартанян, который вышел в полуфинал «Гран-при» лиги АСА, одержал 23-ю победу в ММА при четырех поражениях. Илунга потерпел шестое поражение в карьере при 12 победах.

Добавим, что для Илунги это первое поражение с 2014 года.

Напомним, в соглавном событии ACA 139 Александр Сарнавский победил Хердесона Батисту техническим нокаутом в первом раунде.

ММА
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