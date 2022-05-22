Джуниор Дос Сантос: «Самый сильный удар в карьере я пропустил от Миочича»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в интервью «СЭ» вспомнил самый тяжелый пропущенный удар в карьере.

— Помню, лет 6 назад вы говорили, что самый тяжелый удар в карьере пропускали от Роя Нельсона. С тех вы дрались с Хантом, Оверимом, Нганну, Миочичем. Так кто все-таки бил из них сильнее всего

— Миочич. В нашем первом бою он довел очень сильный удар во 2-м раунде. После этого удара я ничего не видел. И ничего не слышал. В голове стоял какой-то звон, в глазах все размылось. Я даже не видел, где находится Миочич. Я начал искать его рукой, водить ей по воздуху, посмотрите этот раунд и сами увидите (смеется). Я водил рукой туда-сюда, пытался найти его. И он пошел на меня, и я взял его в клинч. Я просто обхватил его и про себя думал: «Минуточку, минуточку, давай-ка постоим, мне нужен отдых». Потому что это был очень тяжелый удар, самый тяжелый, который я когда-либо пропускал. Ну, разумеется, среди тех панчей, которые я помню (смеется). С Нганну, например... да, он бьет очень жестко, но он не попал по мне очень чисто. Попал куда-то в ухо, в идеальное место, и я отключился. Но, безусловно, он бьет фантастически сильно. Но в том моменте я промахнулся правым оверхэндом и он попал мне куда-то в ухо. А именно самый сильный удар я пропустил от Миочича.

Дос Сантос победил Миочича единогласным решением в их первом бою в декабре 2014-го и проиграл нокаутом в реванше в мае 2017-го.