Франсис Нганну — о бывшем тренере Лопесе: «Еще три года назад мой психолог сказала мне, что он — проблема»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал критические высказывания о нем своего бывшего тренера Фернанда Лопеса.

«На определенном этапе у нас с Фернандом все было окей, — сказал Нганну в интервью Youtube-каналу UFC. — Даже когда я уже жил в Вегасе, я звал его в свой угол. Как друга, пусть он уже и не был моим постоянным тренером. Все те интервью, которые он давал последние два года... Не могу сказать, что я удивлен.

Давно зная его, я допускал, что такое может начаться с его стороны. Ничего с этим не могу поделать. После боя с Дерриком Льюисом три года назад у меня были ментальные проблемы. Я пошел к психологу в Париже, вот настолько у меня все было плохо в голове.

И если сейчас посмотреть те заключения, которые она [психолог] писала мне... Это выглядит забавно, потому что она указала именно Фернанда как проблему. Которую нужно вычеркнуть. Даже три года назад она написала это. Я думал, что это безумие какое-то, но она стала расписывать это, объяснять... Сейчас я понимаю, что она была права".

Лопес привел Нганну в ММА в 2012 году. В результате 6 лет совместной работы камерунский боец добрался до поединка за титул UFC. Последние два года Лопес обвинял Нганну в жадности, эгоизме и неблагодарности. Парижский тренер предлагал 10 тысяч долларов любому, кто найдет видео, на котором Нганну благодарит его.

22 января в главном событии вечера на UFC 270 Нганну проведет поединок против другого бойца Лопеса Сирила Гана.