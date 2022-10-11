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11 октября, 15:07

Генри Сехудо: «Если кто и может победить Оливейру, то это Махачев»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что Ислам Махачев (22-1) сможет победить Чарльза Оливейру (33-8) за счет борьбы.

«Если кто и может победить Оливейру, то это Махачев, потому что у него надежный стиль ведения боя, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — По той же причине я победил Деметриуса Джонсона: моя борьба превзошла все, что он смог предложить. Борьба — это твоя система безопасности. Борьба может нейтрализовать любой вид боевого искусства».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Генри Сехудо
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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