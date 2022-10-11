Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 октября, 14:32

Тренер О'Мэлли дал прогноз на бой Стерлинга и Ти Джея Диллашоу

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Тренер Шона О'Мэлли (15-1) Тим Уэлч предполагает, что Ти Джей Диллашоу (17-4) сможет выйти победителем в бою с Алджамейном Стерлингом (21-3).

«Если ты допустишь ошибку и позволишь Алджамейну забрать твою спину, то будет тяжело выбраться из этой позиции, и ты, скорее всего, так закончишь раунд, — отметил Уэлч в интервью MiddleEasy. — Так что мне любопытно, как Ти Джей, будучи первоклассным борцом, сможет этому противостоять. Я думаю, что у Ти Джея лучше стойка, поэтому я вижу его победу решением судей».

Стерлинг подерется с Диллашоу в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер О'Мэлли назвал главную проблему для Яна в бою с Шоном

Генри Сехудо: «Если кто и может победить Оливейру, то это Махачев»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости