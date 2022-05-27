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Арман Царукян: «Финиширую Гамрота в 4-м раунде. Будет хороший нокаут»

Царукян уверен, что нокаутирует Гамрота в поздних раундах
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с Матеушом Гамротом.

«Я бы хотел, чтобы этот бой продлился дольше 3 раундов, — сказал Царукян в интервью Youtube-каналу MMA News. — У меня не было опыта боя больше 3 раундов. Хочу финишировать его где-то 4-м раунде, хорошим нокаутом.

Я знаю, что это будет отличный нокаут, потому что… Два-три года я работаю над кое-каким киком. Я не применял его в боях, этот поединок будет первым, где я выброшу этот кик. Будет сюрприз. Лучше, чем у Чендлера с Фергюсоном.

Мне еще остается три боя по контракту. Когда я побью Гамрота, я попрошу моего менеджера переподписать контракт на улучшенных условиях. Буду зарабатывать много денег, куплю дом в Лас-Вегасе».

Поединок Царукяна и Гамрота станет главным событием вечера 26 июня на турнире UFC Fight Night.

ММА
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