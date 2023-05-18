Гегард Мусаси назвал самого жесткого панчера, с которым он сталкивался

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-9) заявил, что у Роберто Солдича (20-4) самый тяжелый удар из всех, с кем он когда-либо сталкивался.

«Роберто Солдич — самый сильный панчер, с которым я когда-либо сталкивался, — сказал Мусаси в интервью talkSPORT. — Он был двукратным чемпионом в KSW, а сейчас он дерется в ONE Championship. Со мной он дрался медленно, но я чувствовал каждый его удар. Он одаренный от природы тяжелый панчер, я не видел никого подобного».

Мусаси и Солдич неоднократно тренировались друг с другом, однако никогда не встречались в официальных поединках.