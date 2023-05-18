В допинг-пробе бойца ММА Куниева обнаружены стероиды
В допинг-пробе российского бойца ММА Ризвана Куниева обнаружены стероиды.
Среди запрещенных веществ в допинг-пробе спортсмена были найдены дростанолон, метенолон, болденон и 19-норандростерон.
«Прошли слушания, в которых удаленно принял участие Куниев. Решение по нему не принято, будут проводиться дополнительные исследования», — приводит ТАСС слова представителя Атлетической комиссии штата Невада (NAC).
9 мая стало известно, что допинг-тест Куниева показал положительный результат. Боец был отстранен от соревнований под эгидой организации PFL.
Источник: https://tass.ru/sport/17778929
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