Бадаев рассказал, почему Алискеров, а не Чимаев получил бой с Костой в UFC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о том, что россиянин Икрам Алискеров во втором поединке в UFC подерется с пятым номером рейтинга среднего веса Паулу Костой.

«Первая победа и выступление в UFC оказались впечатляющими. Кавказский боец рушит стереотипы в США, если проводит свои бои в стойке. Это подкупает американского зрителя. Рекламу Дагестану Хабиб Нурмагомедов сделал как самбист, который валит своих соперников как кукол и доминирует над ними. Ислам Махачев то же самое. Хотя, безусловно, в стойке они так же умеют драться и доносить удары. Главное их оружие — борьба и доминирование в партере. Икрам — яркий боец, который хорошо подойдет стилистически под Косту. Сказалась готовность нашего бойца драться в июле. Если встреча Хамзата Чимаева с Костой планировалась на осень, здесь уже на лето. Хотя я не уверен, что Хамзат не готов драться. Чимаев просит соперника и бой, но Дана Уайт говорит, что Хамзат не готов, у него проблемы. Вероятно, поэтому выбрали такой вариант», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Алискеров проведет поединок против Косты 29 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США). В активе 30-летнего россиянина 14 побед и одно поражение. На счету 32-летнего бразильского бойца 14 побед и два поражения.