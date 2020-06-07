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Гарбрандт — Ассунсао: видео мощного нокаута

07:00

Американец Коди Гарбрандт в соглавном бою вечера на UFC 250 в Лас-Вегасе (США) нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао. Встреча прошла в весовой категории до 61,2 кг. Она завершилась во втором раунде.

На счету 28-летнего Гарбрандта 12 побед и 3 поражения. У 37-летнего Ассунсао 27 побед и 8 поражений.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция

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