Дана Уайт прокомментировал победу Гана над Розенструйком

Президент UFC Дана Уайт признался, что не впечатлен победой Сирила Гана над Жаирзиньо Розенструйком в главном бою вечера на UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

«Все только и говорят о Сириле Гане, да, он выиграл бой, но посмотрите, что сделал с Розенструйком Нганну. Сирил выиграл, да, но не более», — передает слова Уайта журналист Yahoo Кевин Айол.

Ган одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей.