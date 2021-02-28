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Дана Уайт прокомментировал победу Гана над Розенструйком

08:46
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Президент UFC Дана Уайт признался, что не впечатлен победой Сирила Гана над Жаирзиньо Розенструйком в главном бою вечера на UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

«Все только и говорят о Сириле Гане, да, он выиграл бой, но посмотрите, что сделал с Розенструйком Нганну. Сирил выиграл, да, но не более», — передает слова Уайта журналист Yahoo Кевин Айол.

Ган одержал победу в пятираундовом поединке единогласным решением судей.

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