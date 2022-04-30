Ган и Туиваса могут возглавить турнир UFC в Париже

Тяжеловесы Сирил Ган и Тай Туиваса могут возглавить первый турнир UFC во Франции, который состоится 3 сентября в Париже. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани.

31-летний француз Сирил Ган в январе этого года встретился с бывшим одноклубником Фрэнсисом Нганну, уступив чемпиону UFC в тяжелом весе единогласным решением судей. Всего на счету Гана 10 побед и 1 поражение.

29-летний австралиец Тай Туиваса в феврале нокаутировал бывшего претендента на титул UFC в тяжелом весе Деррика Льюиса. На счету Туивасы 14 побед и 3 поражения. В настоящее время он идет на серии из пяти досрочных побед.