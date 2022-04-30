Сергей Харитонов оценил перспективы Владимира Минеева в боксе

Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о перспективах Владимира Минеева в боксе.

«Есть ли у Минеева перспективы в боксе? Владимир Минеев — хороший кикбоксер, почему бы и нет. Все может быть. Может ли Владимир провести бой против Магомеда Исмаилова по правилам бокса? Да ну... У Маги там нет шансов, в ММА еще есть шансы, там Мага может в борьбу перевести, в боксе же нет ничего такого», — приводит Metaratings слова Харитонова.

На счету 32-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА, он является чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

27 апреля глава AMS Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Минеев проведет следующий бой по правилам бокса против известного бойца на голых кулаках Тимура Никулина.