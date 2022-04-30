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Сегодня, 09:35

Сергей Харитонов оценил перспективы Владимира Минеева в боксе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о перспективах Владимира Минеева в боксе.

«Есть ли у Минеева перспективы в боксе? Владимир Минеев — хороший кикбоксер, почему бы и нет. Все может быть. Может ли Владимир провести бой против Магомеда Исмаилова по правилам бокса? Да ну... У Маги там нет шансов, в ММА еще есть шансы, там Мага может в борьбу перевести, в боксе же нет ничего такого», — приводит Metaratings слова Харитонова.

На счету 32-летнего Минеева 16 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА, он является чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

27 апреля глава AMS Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Минеев проведет следующий бой по правилам бокса против известного бойца на голых кулаках Тимура Никулина.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kharitonov-otsenil-perspektivy-mineeva-v-bokse-1256678/
Бокс
Владимир Минеев
Сергей Харитонов
ММА
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