Петр Ян провел утреннюю пробежку с болельщиками в Екатеринбурге

Боец ММА Петр Ян провел утреннюю пробежку с болельщиками в Екатеринбурге.

Спортсмен устроил пробежку, разминку и легкую тренировку возле Свердловского академического театра драмы. Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», в мероприятии приняли участие более 300 человек.

29-летний Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин занимает первое место в рейтинге лиги в своей весовой категории. На счету бойца 16 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.