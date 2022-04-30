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Сегодня, 12:33

Петр Ян провел утреннюю пробежку с болельщиками в Екатеринбурге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Петр Ян с болельщиками.
Фото Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Боец ММА Петр Ян провел утреннюю пробежку с болельщиками в Екатеринбурге.

Спортсмен устроил пробежку, разминку и легкую тренировку возле Свердловского академического театра драмы. Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», в мероприятии приняли участие более 300 человек.

29-летний Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин занимает первое место в рейтинге лиги в своей весовой категории. На счету бойца 16 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.

Петр Ян
UFC
ММА
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