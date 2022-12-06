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Сегодня, 12:38

Гаджиев о Минееве: «Володя отправится на СВО. На бой с Шарой можно рассчитывать в мае-июне»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться бой Владимира Минеева против Шарабутдина Магомедова (так же известен как Шара Буллет).

Ранее ожидалось, что Минеев и Шара Буллет сразятся в марте следующего года.

«По моим прогнозам Володя отправится на СВО где-то к Новому году или после него, — сказал Гаджиев в рубрике Kamil Time. — Зная, как много уходит на это времени, как долго это бывает в основном, можно рассчитывать на этот бой, наверное, ближе к маю-июню, хотя изначально мы планировали на март».

«В общем, ждем новостей, когда ситуация с Вовой разрешится, и я очень надеюсь на то, что этот бой получится сделать, потому что как будто не хватает внутри России огненного поединка. Мы все-таки на бой Исмаилова и Шлеменко смотрели как бы с уважением к обоим, интересом, но огня как будто не хватало. Они не дрались за звание лучшего средневеса России, а Шара с Минеевым, наверное, за это звание будут драться».

На турнире RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге, Шара Буллет единогласным решением судей выиграл у Михаила Рагозина.

Владимир Минеев
ММА
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