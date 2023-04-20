Гаджиев считает, что Шлеменко победит Эномото решением судей

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как закончится бой Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

«Как закончится бой Шлеменко — Эномото? Думаю, они подерутся все три раунда. Не соглашусь с теми, кто считает Шлеменко явным фаворитом, это очень тяжелый бой для него. Но, наверное, Саня выиграет решением судей. В этой ситуации дома стены помогают. 52 на 48 в пользу Шлеменко. Не было ли мысли сделать им бой не три раунда по три минуты, а пять по три? Была такая мысль, но мы стали договариваться всего за месяц до турнира. Я понимал, что на пять по три нужно по-другому готовиться: тактически, физически. Они бы просто не успели и не показали, что от них ждут. А в трехраундовом бою они могут выложиться», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Поединок состоится 21 апреля по правилам кикбоксинга на «Бойцовском клубе» РЕН ТВ.