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Рамазан Исмаилов: «Волкановски провел активную работу и набирал очки. Здесь как угодно могли посчитать»

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Буду рассуждать как зритель, который чуть ранее посмотрел бой Зубайры Тухугова. Я посчитал, что он победил, но судьи отдали победу сопернику. Поэтому я думал, что есть возможность победы Волкановски. Бой в Австралии, последний раунд он уверенно забрал. Оба хороши, но Ислам больше сделал для победы. 

От чего судьи отталкиваются? Не знаю. Тяжелая победа, которая пойдет на пользу Исламу, это противостояние сделает его сильнее. Предыдущие бои он проходил на «изи». Благодаря этому поединку ему будет легче драться с Бенилом Дариушем. Это серьезный и неудобный оппонент для Махачева. 3-2 — справедливое решение. Первый раунд чисто забрал Ислам, пятый — Волкановски. В четвертом раунде Махачев забрал спину, но Алекс провел активную работу и набирал очки. Здесь как угодно могли посчитать», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ramazan-ismailov-sudi-mogli-otdat-pobedu-volkanovski-nad-makhachevym-227237/
Ислам Махачев
ММА
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