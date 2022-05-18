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Шлеменко — Сульянову: «Грязные оскорбления или драки по сценарию я никогда не поддерживал и не поддержу»

Александр Шлеменко ответил на критику главы лиги Hardcore Анатолия Сульянова
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) ответил на слова главы лиги Hardcore Анатолия Сульянова, который сказал, что он «пытается уязвить YouTube-промоушены и всю индустрию поп-ММА», в то время как на битве взглядов на Shlemenko Fighting Championship не пытался разнимать драку между бойцами, а «стоял и улыбался».

«Скинули посмотреть [видео], который раз удивляюсь как люди свободно приписывают тебе слова, которых ты не говорил! Я о боях на ютубе отзывался хорошо даже когда просили сказать плохо! И как важен экшен перед боем я прекрасно понимаю! Не верите если, спросите у Толи Надратовского, как к нему отнеслись в Омске после того инцидента? Да он и сам об этом сказал у вас!

Одно отличие что у нас не было такого, что один Толю бьет во время дуэли взглядов, а другой душит! Вот такое, или грязные оскорбления или драки по сценарию я никогда не поддерживал и не поддержу!

А грамотно раскачать бой и подогреть интерес без перехода границ, я это всегда только поддерживал! Так что друзья, не ведитесь на левые заявления и догадки! Толю поздравляю с первой победой в поп-ММА , рад что наш промоушен SFC тебе немного помог в раскачке и всегда рады видеть на наших турнирах!»

Александр Шлеменко
ММА
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