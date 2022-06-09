Гаджиев — о драке Магомедова в ТЦ: «Рядовая ситуация. Два пацана подрались в Дагестане»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал драку с участием бойца Шарапутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет. Ранее спортсмен подрался с одним из посетителей ТЦ «Этажи» в Махачкале.

«Я об этом знал и до этого. Обычная рядовая ситуация. Два пацана подрались в Дагестане. Вы же всё видели. Вы все видели это видео. Первый удар нанёс тот парень, потом Шара. Где-то Шара оказался поплотнее. Обычная драка, нет же заявлений, что тут раздувать. В Дагестане люди дерутся. Если они вышли в клетку, то тут один — профессиональный спортсмен, а второй... Видно, что наверняка занимался. Но это уличная драка. Это другая история», — сказал Гаджиев журналистам.

Согласно Tapology, на счету Магомедова в ММА 10 побед и 0 поражений.