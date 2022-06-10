Российский тяжеловес Сергей Харитонов объяснил, почему критиковал экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Ребята, поймите, я все это делаю не просто так. Поймите, я не хочу никаких конфликтов, это все говорится, чтобы он немного одумался, чтобы немного встряхнулся, чтобы вспомнил, что он простой парень. Потому что, когда ты заходишь в клетку, ты уже не чемпион, — сказал Харитонов журналистам на турнире Titov Boxing Promotions, который состоялся 9 июня в Москве. — Ты чемпион, когда выходишь из нее с поясом. Даже если заходишь в статусе чемпиона, ты уже обычный парень, претендент. Он думает, что выиграл по очкам, потому что как чемпиона себя позиционировал, но чемпионом был Стерлинг, а при равном бое кому победу отдают? Не хочу, чтобы говорили, будто Сергей Харитонов там пиарится или что-то такое. Я хочу, чтобы наши молодые ребята раньше времени не звездились и тренировались. Он тренировался уже вальяжно, не так, как к первому бою. Вспомните, как он в первом бою себя показывал, он рвал, броски такие красивые делал, а во втором бою уже вышел — помахать руками и выиграть бой. Как бы он ко мне ни относился, я надеюсь, что он соберется и будет готовиться намного упорнее».

На турнире UFC 273, который проходил в апреле в Джексонвилле, Петр Ян судейским решением уступил американцу Алджамейну Стерлингу.