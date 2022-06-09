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Сегодня, 22:35

Харитонов: «Мой бой со Скоттом был показательный. Развлекаловка»

Сергей Харитонов признался, что бой с Маликом Скоттом носил показательный характер
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский ветеран ММА Сергей Харитонов признался, что бой с американским боксером Маликом Скоттом носил показательный характер.

«Никто даже не посмотрел, что этот бой не вошел в мой рекорд, что этот бой был показательным, что перчатки были 16-унцовые. Все думают, что это был принципиальный бой. Нет, это был показательный бой», — сказал Харитонов журналистам на турнире Titov Boxing Promotions, который проходил 9 июня в Москве.

«Нокдаун? Я не буду говорить, что произошло. Скажу, что... Что такое показательный бой? Это развлекаловка. Мы развлекали народ».

«Критика после этого боя меня не задела. Понимаю, что это был показательный бой, а остальное... Мне ходить оправдываться что ли? Это был первый показательный бой в моей карьере».

Бой Харитонова и Скотта проходил 18 марта в Белоруссии. Итогом противостояния стала победа Харитонова судейским решением.

Сергей Харитонов
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