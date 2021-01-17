Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов допустил возвращение в UFC после боя Конора Макгрегора с Дастином Порье, который состоится в ночь с 23 на 24 января на турнире UFC 257.

— Хабиб всерьез рассматривает свое возвращение, но для этого он хочет, чтобы актеры в его театре выступили. Актеры — в частности Конор.

— Выбивает выгодные для себя финансовые условия?

— Это тоже имеет место быть. Думаю, Хабиб работает над тем, чтобы получить принципиально новые условия. Это должны быть цифры, которые явно выше тех, кто были раньше.

— Сейчас ходит информация про 100 миллионов.

— Все может быть.

— Дана может предложить ему такой гонорар?

— Дана Уайт — бизнесмен, он посчитает. Если он сможет заплатить 100 Хабибу, и еще и Конору, и при этом заработать, то все возможно. А он наверняка может заработать больше.

— Вы бы сами какой бой Хабиба хотели бы увидеть?

— Два поединка были бы интересны — реванш с Конором, который должен победить Порье. Этот бой даст жару. Для меня Конор фаворит в бою с Порье. Либо, как говорится, для истории — подраться с Жоржем Сен-Пьером. Он не дрался три года, но форму он поддерживает, он дисциплинированный атлет. Поединок с ним будет актуальным.

— Условием Хабиба может быть то, что бой должен пройти в России?

— Вряд ли. Я, как россиянин, хотел бы этого. Но этот бой должен проходить в Лас-Вегасе. Это должно пройти в удобном для Америке тайм-слоте, тогда и pay-per-view продадут в большем количестве.

— Чарльз Оливейра — опасный соперник для Хабиба?

— Хабиб — лидер в этой весовой категории. На данный момент никто не сможет его победить.

— Зачем тогда ему возвращаться?

— Хабиб вернется потому, что заскучал. А бой с Сен-Пьером — это бой ради наследия. Победить Сен-Пьера это очень круто. У него были поражения, но их было не так много.

(Константин Колмаков)