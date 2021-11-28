Гаджиев допустил, что потерпевший поражение от Сантоса боец Емельяненко может снова загулять
02:55
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что россиянин Александр Емельяненко может загулять после поражения от бразильца Марсио Сантоса.
«50 на 50, все может быть, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Он мог и после победы загулять. Так уж мужик устроен. Правильно?»
В главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который проходил 27 ноября в Сыктывкаре, Сантос удушающим приемом в первом раунде выиграл у Емельяненко.
Теперь на счету Сантоса 17 побед, 6 поражений и 1 ничья. У Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.
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