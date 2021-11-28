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Гаджиев допустил, что потерпевший поражение от Сантоса боец Емельяненко может снова загулять

02:55
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что россиянин Александр Емельяненко может загулять после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

«50 на 50, все может быть, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Он мог и после победы загулять. Так уж мужик устроен. Правильно?»

В главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который проходил 27 ноября в Сыктывкаре, Сантос удушающим приемом в первом раунде выиграл у Емельяненко.

Теперь на счету Сантоса 17 побед, 6 поражений и 1 ничья. У Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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