Гаджиев допустил, что потерпевший поражение от Сантоса боец Емельяненко может снова загулять

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что россиянин Александр Емельяненко может загулять после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

«50 на 50, все может быть, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Он мог и после победы загулять. Так уж мужик устроен. Правильно?»

В главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который проходил 27 ноября в Сыктывкаре, Сантос удушающим приемом в первом раунде выиграл у Емельяненко.

Теперь на счету Сантоса 17 побед, 6 поражений и 1 ничья. У Емельяненко — 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.