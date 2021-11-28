Гаджиев готов предложить А. Емельяненко и Дацику по 10 млн за бой в AMC Fight Nights
03:08
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев готов предложить Александру Емельяненко и Вячеславу Дацику по 10 млн рублей за бой в своем промоушене.
«Емельяненко и Дацику по 10 млн? Я думаю, что готов потрарить, — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса. — Мы бы отбили эти деньги, я уверен».
Емельяненко провел бой против Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106, потерпев поражение от бразильца удушающим приемом в первом раунде.
Теперь на счету россиянина 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.
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