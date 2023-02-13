Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:53

Гаджи Автомат: «Хочу подраться с Минеевым по правилам кикбоксинга»

Гаджи Автомат заявил, что хочет подраться с Минеевым по правилам кикбоксинга
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что хотел бы протестировать себя в бою по правилам кикбоксинга с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

«Да, по кикбоксингу [подрался бы с Минеевым], потому что он сильный, — сказал Наврузов «СЭ». — На кулаках, например, не хотелось бы драться, а по кикбоксингу — да, потому что я думаю, что процентов на 80 он выиграет, но за эти 20 процентов я бы хорошо зацепился, и постарался, себя проверил. Тем более Владимир [выступает] на очень высоком уровне, и это громкий бой, можно заработать хороших денег.

Да и Вове сейчас с кем драться? Лучше ему со мной подраться, чем с Джоном Джонсом или кто там в его весовой категории? Кого еще обсуждают? Вот татуировку набил, и меня сами начали обсуждать, шум подняли. Сами мне бои делают».

Наврузов следующий бой проведет против Фернандо Родригеса. Бой состоится 17 февраля и станет со-главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

 

Владимир Минеев
ММА
0
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджи Автомат ответил Хасбику: «Просто оставьте меня в покое»

Гаджи Автомат оценил шансы Шары Буллета в UFC: «Все у него будет четко»
Новости
RSS RSS
Все новости