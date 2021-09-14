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Тренер Гана: «После нашего боя Волков плакал, и Сирил сказал: «Я ненавижу ММА»

15:15
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Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» об эмоциях Александра Волкова после их боя.

«Сирилу было очень не по себе из-за поражения Волкова. Когда мы вернулись после боя в отель, сидим в моем номере, я прикладываю к ногам Сирила лед, тут заходит человек из нашей команды и говорит, что ему показалось, что Волков плакал. Оперся руками о клетку и плакал. И Сирил сказал: «О, нет. Мне так плохо за него. Как же иногда мне не нравится этот спорт». И другой парень из нашей команды спрашивает: «Почему? Какая тебе разница, что там сейчас у Волкова?»

И Сирил говорит: «Мне не по себе, что он проиграл и упустил такой шанс. Если бы он выиграл, то был бы очень хорошим чемпионом. Мне кажется, у него есть все, чтобы выиграть у Нганну. Если бы Волков выиграл у меня, потом он бы побил Нганну. Мне неловко, потому что я новичок в этом спорте, только зашел сюда, а Волков здесь очень давно, даже дрался в Bellator, он заслужил успех». И потом Сирил хотел найти Волкова и подбодрить его".

26 июня Сирил Ган победил Александра Волкова единогласным решением на UFC Vegas 30.

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на семь дней»

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Никита Горшенин все материалы автора

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