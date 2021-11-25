Камару Усман: «В первом нашем бою Ковингтон был гораздо лучше»
14:01
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что Колби Ковингтон смотрелся в их реванше слабее, чем в первом поединке.
«Первый бой Колби провел гораздо лучше, потому что тогда я слишком хотел рубиться с ним. И конфликт в первом бою был гораздо острее, потому что мы еще не подрались, была интрига», — сказал Усман на YouTube-канале «Full Send Podcast».
7 ноября Усман победил Ковингтона единогласным решением судей на UFC 268 в Нью-Йорке. В их первом бою в декабре 2019-го нигериец нокаутировал соперника в 5-м раунде.
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