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Камару Усман: «В первом нашем бою Ковингтон был гораздо лучше»

14:01
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что Колби Ковингтон смотрелся в их реванше слабее, чем в первом поединке.

«Первый бой Колби провел гораздо лучше, потому что тогда я слишком хотел рубиться с ним. И конфликт в первом бою был гораздо острее, потому что мы еще не подрались, была интрига», — сказал Усман на YouTube-канале «Full Send Podcast».

7 ноября Усман победил Ковингтона единогласным решением судей на UFC 268 в Нью-Йорке. В их первом бою в декабре 2019-го нигериец нокаутировал соперника в 5-м раунде.

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Никита Горшенин все материалы автора
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