Камару Усман: «В первом нашем бою Ковингтон был гораздо лучше»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что Колби Ковингтон смотрелся в их реванше слабее, чем в первом поединке.

«Первый бой Колби провел гораздо лучше, потому что тогда я слишком хотел рубиться с ним. И конфликт в первом бою был гораздо острее, потому что мы еще не подрались, была интрига», — сказал Усман на YouTube-канале «Full Send Podcast».