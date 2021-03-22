Франсис Нганну: «Опыт и советы Усмана по борьбе мне помогут»

Претендент на пояс UFC в тяжелом весе Франсис Нганну объяснил, зачем пригласил в свой угол на бой со Стипе Миочичем чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана.

«Камару знаком с этим уровнем, что это такое — драться за титул, эмоционально меня это очень поддержит. Его опыт и его советы по борьбе, а также то, что он мой друг и брат — вот причина, почему он будет в моем углу.

В первом бою со Стипе я сделал ошибку — слишком форсировал нокаут. Это вообще единственный раз, когда я поставил все на ранний нокаут. В других моих боях, пусть они и закончились нокаутом, я не форсировал его.

После поражения от Стипе я впал в депрессию, помню, как пришел домой и мне казалось, что весь мир рухнул. Я ложился спать и не хотел, чтобы солнце вставало на следующее утро. Мне очень помогла поездка в Камерун. Помню, как я приехал туда после боя, на улице ко мне подошла какая-то бабушка. Говорит: «Так это ты боксер? Не вешай нос, давай-давай-давай». И вот такие моменты вернули мне веру и силы», — сказал Нганну в интервью Youtube-каналу «BT Sport».

Реванш Нганну и Миочича пройдет 27 марта в Лас-Вегасе. В первом бою в январе 2018-го Миочич победил единогласным решением.