Гаджиев считает, что у Хабиба могут быть завышенные требования к ученикам

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о начале тренерской работы в UFC Хабиба Нурмагомедова. Первым учеником российского экс-бойца стал бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд.

«Хабиб с ролью тренера справится. А справятся ли его подопечные? Задачи, которые будет ставить Хабиб, будут исходить из собственного опыта. Далеко не каждый спортсмен сможет повторить то, что ты делал когда-то сам. У Хабиба могут быть завышенные требования к ученикам. Только в этом я вижу определенную угрозу его тренерскому пути. Хабиб должен будет объяснять понятные для него вещи так, чтобы он был услышан учениками. А это не так просто», — сообщил Гаджиев «СЭ».

Гаджиев также считает, что Хабибу нужно действовать осторожно и не торопиться.

«Тренер — это психолог. Он может помочь и навредить. В любом случае, Хабибу нужно не спешить, чтобы не наломать дров. Он в самом начале своего тренерского пути, ему необходимо действовать осторожно, никуда не разгоняться. Важно слушать специалистов, которые уже прошли этот путь. И если Хабиб будет делать все правильно, то его ждет большой успех», — добавил Гаджиев.

32-летний Хабиб на прошлой неделе подтвердил окончании карьеры и лишился титула чемпиона UFC. Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.

(Артем Бухаев)