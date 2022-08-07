Нганну назвал бойца, которого он опасается: «Не хочу иметь с этим человеком никаких дел»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) отреагировал на победу брата Камару Усмана (20-1) Мохаммеда (8-2) на UFC on ESPN 40.

«В тяжелом весе появился новый претендент! Лично я не хочу иметь с этим человеком никаких дел. Поздравляю, братишка!» — написал Нганну в Twitter.

Усман победил Зака Паугаа (5-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе, США.