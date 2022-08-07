Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева

Промоутер Эдди Хирн отметил, что он готов к обсуждению боя между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0) за звание абсолютного чемпиона.

«У Дмитрия много вариантов, с кем подраться. Мы рассматриваем не только Буатси или Рамиреса, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Дмитрий хочет стать абсолютным чемпионом мира. Поединок Бивола и Бетербиева — это громкий бой. Я вижу в этом противостоянии фаворитом Бивола, но не для кого не секрет, что Бетербиев — настоящий нокаутер. Это отличный бой! Посмотрим, получится ли нам его организовать. Мы определенно хотели бы провести этот поединок зимой.

В прошлых интервью я всегда подчеркивал, что когда Бетербиев побил Джо Смита, Top Rank следовало сразу сконцентрироваться на организации боя с Биволом. Все готово для боя за звания абсолютного чемпиона. Этот поединок мог пройти до конца года, но они почему-то выбрали бой с Ярдом. Я не совсем понимаю, почему не обсуждается бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе".

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая в «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, США.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.