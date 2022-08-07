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Сегодня, 13:04

Хабиб подтвердил, что его брат подерется 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) сообщил, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов (16-3) проведет бой 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

«Таких, как он, больше нет. 22 октября тоже в теме. #UFC280», — написал Хабиб в соцсетях, опубликовав совместное фото с Абубакаром.

Нурмагомедов в прошлом бою одолел Джареда Гудена (20-7) единогласным решением судей 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.

Хабиб Нурмагомедов
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