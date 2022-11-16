Минеев — о поездке в Бразилию: «В гетто мне угрожали оружием за то, что слишком белый»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о поездке в Бразилию в 2017 году.

— Да, у меня была мечта. Я хотел побывать на бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро, и я эту мечту осуществил. У меня есть товарищ, Тиагу Беовульф, и мы с ним боксировали за титул VKN во Франции. Познакомились, пообщались с ним, и я как-то решил полететь. Написал ему, что собираюсь в Рио-де-Жанейру, а он говорит: «Слушай, Рио — это опасная тема. Давай ты сначала ко мне в Сан-Пауло приезжай, а там мы дальше посмотрим». Я приехал, он встретил, и я понял, что Сан-Пауло — это мой вариант. Мы провели отлично с ним неделю. Каждый день был карнавал, женщины в перьях, танцы-шманцы. Было интересно. Он меня познакомил со своими друзьями, мы пообщались. Ну вообще было круто, легко, классно. Я побывал в гетто в свой день рождения. Он у меня спросил: «Какая у тебя мечта?», и я ответил: «Слушай, моя мечта — побывать в гетто». Он сказал: «Нет, чувак, тебе туда нельзя, ты слишком белый», я отвечаю: «Ну я же с тобой, ты там давай. Ты же с гетто». Он такой: «Из гетто, но правда там давно не был». Я ему: «Ну давай поехали к тебе». Ну, так мы заехали к нему в район, его узнали. Конечно, многие подходили, угрожали оружием.

— А мотив какой был?

— Потому что я был слишком белый. Слишком белый — либо мент, либо какой-то человек, который пришел, чтобы узнать, что у них творится. Конечно, видно было невооруженным глазом, что там разгул преступности. От нашего иного города отличается лишь температурой и воздухом.

— А как та ситуация разрешилась, когда угрожали оружием?

— Ну, он сказал, что я его друг. Он говорит: «Это мой русский друг. Скажи ему привет». Я ему говорю: «Hello, dear friend», и он сразу по моему акценту понял, что я русский.

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