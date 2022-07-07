Физиев оценил шансы Волкановски в легком весе

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев (11-1) поддержал решение чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (24-1) подняться в легкий вес, потому что в полулегком дивизионе у него почти не осталось соперников.

Также Физиев назвал бойцовский интеллект сильной стороной австралийца. Об этом Физиев рассказал в интервью «СЭ».

— Алекс Волкановски дал понять, что хочет взять титул в легком дивизионе. Не мелковат он для этого веса? Думаю, вы с ним наверняка пересекались в Таиланде.

— Да, мы и спарринговались, и боролись. Этот чувак очень сильный. Физически сильный. Думаю, 70 кг — нормально для него. Да, габаритами чуть поменьше будет [чем бойцы легкого веса]. Но, думаю, Макс Холлоуэй габаритами как 70 кг выглядит примерно, своим ростом. Волкановски всех на голову в своем дивизионе (Рафаэль имеет в виду бойцовский уровень. — Прим. «СЭ»). Кто бы что не говорил: «Я борец, я покажу ему то, покажу ему это». Этот чувак выше всех на голову. Посмотри, что он сделал с Максом в последнем бою. Вышел с ним как на тренировку, поиграл. Сейчас он может или повторно драться с Ортегами, или попробовать выйти в 70 кг — это же круто, попытаться взять второй пояс. Вдруг сможет? Думаю, это хорошее решение. Это будет интересно.

— Какие детали ты отметил бы в его бойцовской технике?

— IQ. Он очень умный боец. Подстраивается хорошо. Умеет читать.

— Кто кого переигрывал в ваших спаррингах?

— Я не из тех людей, кто будет говорить: «Да вот я его на тренировках! Да он ничего не может!» Это полная фигня! Я всегда говорил об этом. Как бы ты ни был крутым на тренировках, в бою ты можешь быть совсем другим. Ты можешь кого-то круто разбирать на тренировке, а потом выйти на бой и получить от него же по шее вообще в одни ворота. Тренировка — это другое. Допустим, мы с тобой выйдем на тренировку. Ты же будешь понимать, что я не буду тебя рубить со всей дури, что моей целью не будет тебя нокаутировать. И ты будешь более свободно. Если в бою бы ты где-то подождал, постоял, побоялся, то на тренировке ты будешь больше атаковать, у тебя будет больше уверенности. Даже жесткие спарринги — это другие совсем. Нельзя сравнивать тренировки и бои. А кто сравнивает... Я это не понимаю.

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.