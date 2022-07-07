Рафаэль Дос Аньос рассказал, почему принял бой с Физиевым

37-летний легковес UFC Рафаэль Дос Аньос (31-13) сообщил, что никто из топ-бойцов дивизиона не согласился драться с ним, поэтому он принял бой против 10-го номера рейтинга промоушена Рафаэля Физиева (11-1).

«Я не дрался 16 месяцев, — отметил Дос Аньос в интервью TMZ Sports. — Тренер сказал, что мне стоит подраться с парнями, которые ниже меня в рейтинге, потому что те, кто наверху, играют в свои игры. Я сказал: «Окей», потому что мне нужно зарабатывать деньги и заботиться о своей семье.

Каждый в топ-10 отказывался от боя со мной. Мы пытались организовать бой с Чендлером и Гэтжи, но они отказались. Они не хотят драться с теми, кто ниже них в рейтинге. С Дариушем я драться не буду, потому что он мой друг.

Сейчас я хочу вернуться в топ дивизиона, но люди говорят, что я делаю шаг назад, принимая бой с Физиевым. Но мне пофиг, я буду драться с Физиевым. Он хочет драться, я хочу драться. Тренер сказал, что не стоит ждать рейтингового оппонента, а стоит постепенно подниматься и однажды каждый захочет подраться с тобой».

Бой Дос Аньоса и Физиева состоится 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе.